Bamberg vor 31 Minuten

Corona

Bamberg ist derzeit weit entfernt von der Corona-"Notbremse"

Damit auch in Stadt und Landkreis Bamberg die "Notbremse" in Sachen Corona-Infektionen gezogen wird, müssten zusammen weit mehr als 100 Infektionen in einer Woche auftreten. Die derzeitigen Werte liegen aber weit darunter.