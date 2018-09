Bamberg: Infoveranstaltung Sonderlandeplatz am 24.09.

Die Stadt Bamberg lädt am Montag 24. September um 17 Uhr in die Gaststätte ?Zum Fliecher? am Sonderlandeplatz, Zeppelinstraße 18 erneut zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung ein.

Wie bereits bei der Infoveranstaltung am 21.11.2017 mitgeteilt, wurde durch eine Änderung des Luftrechts die Möglichkeit zur Einführung von Instrumentenflug für Flächenflugzeuge im Werksflugverkehr in Bamberg geschaffen. Ziel ist es, dass in Bamberg künftig auch bei schlechter Sicht Geschäftsflugzeuge starten und landen können. Dies bedeutet eine Erhöhung der Sicherheit und bessere Planbarkeit der Geschäftsflüge. Seitdem wurden von der Verwaltung intensive Gespräche mit allen Beteiligten - Luftamt Nordbayern, Oberste Baubehörde, Regierung von Oberfranken, Aero Club Bamberg und Nutzern des Sonderlandeplatzes (z.B. Fa. Brose) - geführt. Um mögliche Auswirkungen durch den Instrumentenflug für Flächenflugzeuge beurteilen zu können, wurden Gutachten für die Verkehrsentwicklung und die besondere Artenschutzprüfung beauftragt. Das Gutachten für die Verkehrsentwicklung mündete in einem Schallemissionsgutachten. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürgern sind eingeladen sich über die gesammelten Erkenntnisse und die weiteren Planungen zu informieren.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bamberg