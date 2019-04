Bamberg: Hundeangriff im Hain - Hundehalter flüchtig

Zwei Hunde sprangen am Samstag im Hain in Bamberg eine Frau an. Das berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt. Wegen Fahrlässiger Körperverletzung wird deshalb gegen zwei noch unbekannte Hundehalter ermittelt.

Die beiden Hunde sprangen am Samstag gegen 16.40 Uhr im Bamberger Hain eine 42-jährige Frau an, die dabei leicht verletzt wurde. Trotz Ansprache durch die Geschädigte flüchteten die beiden Hundehalter.

Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210.