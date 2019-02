Bamberg: Hochgenuss beim 5. Bamberger Benefizdinner

Kulinarische und kulturelle Schmankerl für den guten Zweck

Der erste Sonntag im April (7.4.) steht wieder ganz im Zeichen von Genuss und Kultur. Bambergs Spitzenköche Claudia Oppelt (DeliCatering), Jörn Weinert (Hoffmanns steak & fish Restaurant) und Christopher Kropf (Kropf ? Bamberger Köstlichkeiten) sowie die Künstler Martin Neubauer und Heiko Triebener laden zu einer vielversprechenden kulinarischen und musikalischen Reise ein. Und das besonders Schöne daran: Vom Erlös des Abends profitieren soziale Projekte in den Stadtteilen Gereuth/Hochgericht und Starkenfeldstraße. Restkarten sind noch erhältlich.

Auch in diesem Jahr werden die drei Köche die Gäste des Benefizdinners wieder mit einem erlesenen Vier-Gänge-Menü und den dazu passenden Weinen, Bieren und Softgetränken verwöhnen. Sie kochen allesamt ehrenamtlich und unterstützen so auf besondere Art und Weise wichtige Sozialprojekte in der Stadt Bamberg. Für kulturelle Unterhaltung auf höchstem Niveau sorgen Schauspieler Martin Neubauer und der Tubist der Bamberger Symphoniker ? Bayerische Staatsphilharmonie, Heiko Triebener. Eine heitere Stimmung, Genuss und Geselligkeit sind an diesem Abend somit mehr als garantiert.

Im vergangenen Jahr hat das Benefizdinner eine Summe von sage und schreibe 10.000 Euro eingebracht, die dem Verein Soziale Stadt zugutegekommen ist. Damit konnte das u.a. das eindrucksvolle Präventionsprojekt ?Unter die Haut? gefördert werden ? eine Fotoausstellung zu selbstverletzendem Verhalten von Jugendlichen. Ein weiterer Teil kam der Hallenausstattung und Kursgestaltung in der BasKIDhall zugute. Beide Projekte werden von iSo ? Innovative Sozialarbeit im Rahmen von ja:ba, der Offenen Jugendarbeit in Bamberg, angeboten. Eine dritte Fördersumme erhielt das Diakonische Werk Bamberg-Forchheim, das die Spende in die Hausaufgabenbetreuung ?Löwenzahn? investiert hat. Hier werden insbesondere Familien mit Migrationshintergrund, Alleinerziehenden und Asylbewerberinnen unterstützt.

Info:

Das 5. Bamberger Benefizdinner findet am Sonntag, 7. April 2019, um 18:00 Uhr in den Harmoniesälen am Schillerplatz in Bamberg statt und ist bereits jetzt nahezu ausverkauft. Restkarten sind erhältlich bei Gabriele Kepic, Bereichsleitung Soziales, unter der 0951 87-1440. Initiator ist der Förderverein Soziale Stadt mit seinen Projektpartnern iSo e. V. ? Innovative Sozialarbeit, Hoffmanns steak & fisch Restaurant, Kropf ? Bamberger Köstlichkeiten, Partyservice & DeliCatering, Sparkasse Bamberg, Mediengruppe Oberfranken sowie die Bamberger Congress + Event GmbH.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bamberg