Bamberg: Giraffe mit Halsweh und Zebra ohne Streifen

Städtische Musikschule präsentiert amüsanten ?Besuch im Zoo? am 11. und 12. Mai in der Alten Seilerei

Was passiert, wenn eine Giraffe Halsweh oder das Zebra seine Streifen verloren hat? Kinder der Singklassen der Gangolf-, Kunigunden-, Luitpold- und Martingrundschule und der Grundschule Gaustadt sowie die Chorkids und ein Instrumentalensemble der Musikschule laden die Zuhörer bei drei Auftritten am 11. und 12. Mai zu einem ?Besuch im Zoo? ein.

Mit Liebe zum Detail vertonte Hans Sandig vor über 50 Jahren kurze Tierporträts und Zoogeschichten rund um ein boxendes Känguru, ein gemütlich dahintrottendes Kamel, den frechen Regenwurm oder das Bison Zottelhaar,, die bis heute ihren Charme nicht verloren hat. Kristina Greif (Chapeau Claque) begleitet die heitere Tierliederfolge als Sprecherin. Die musikalische Gesamtleitung liegt bei Madlen Hiller. Premiere für die heitere Zooliederkantate ist am 11. Mai um 14.00 Uhr in der Alten Seilerei. Weitere Aufführungen dort am gleichen Tag um 17.00 Uhr sowie am Sonntag, 12. Mai (Muttertag!) um 11.00 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf beim BVD Karten Service in der Langen Straße und dem Sekretariat der Musikschule. Weitere Infos auch unter www.musikschule.bamberg.de.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bamberg