Großeinsatz in Franken: Am späten Montagabend (2. September 2019) kommt es zu einem Großeinsatz der Polizei und des Rettungsdienstes im oberfränkischen Bamberg. Ersten Informationen zufolge wurde ein Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Zollnerstraße festgestellt.

Gasgeruch in Bamberg: Rettungsdienst vor Ort

Es gibt keine Verletzten (Stand: 22.02 Uhr), wie ein Sprecher der Bamberger Polizei zu inFranken.de sagte. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses, 14 Parteien, räumten das Haus selbstständig und harren vor dem Gebäude aus. Bewohner anliegender Gebäude wurden durch die Feuerwehr evakuiert.