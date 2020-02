Bamberg: Findet die Neonazi-Demo am 15.02. statt?

Update, 14.02.2020, 6 Uhr: Verwaltungsgericht Bayreuth entscheidet heute

Eigentlich ist der Aufmarsch der rechtsextremen Partei "Der III. Weg" in Bamberg am 15.02. verboten. Die Partei hat allerdings gegen die Entscheidung der Stadt Bamberg geklgt. Am Freitag, 14.02., mus nun da Verwaltungsgericht in Bayreuth entscheiden, ob die Demonstration stattfinden darf.

Die Verantwortlichen der rechtsextremen Partei haben am Mittwoch, 12.02., Beschwerde gegen das Verbot eingereicht. Außerdem haben sie laut einem Bericht des Bayerischen Rundfunks auch beantragt, das "Fest der Demokratie" zu verbieten, das Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke zunächst als Reaktion auf das Bekanntwerden der Neonazi-Veranstaltung ausgerufen hatte.

Die Polizei rechnet mit starkem Andrang am Samstag in Bamberg: Unabhängig davon, ob der Neonazi-Aufmarsch stattfindet, werden mehrere Tausend Menschen in der Innenstadt von Bamberg erwartet.

Die Stadt Bamberg hat einen rechtsextremen Aufmarsch am 15.02. verboten. Da teilte die Stadt am Freitagnachmittag mit. Die rechtsextreme Kleinstpartei "Der III. Weg" hatte eine Versammlung in der Bamberger Innenstadt angemeldet: "Ein Licht für Dresden" sollte eigentlich am 15. Februar von 16 bis 24 Uhr stattfinden.

Da laut Aussage der Stadt bereits andere politische Veranstaltungen am Samstag, dem 15.02., in der Innenstadt von Bamberg stattfinden, sei die Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu groß. In der Mittteilung der Stadt heißt es: "Nach Einschätzung der Stadt liegt somit eine Sachlage vor, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Gefahr für das öffentliche Leben und die Bürgerschaft darstellt."

Der 15. Februar sei geprägt von der "heißen Phase" des Kommunalwahlkampfes in Bayern und es gebe in der Innenstadt zahlreiche Infostände politischer Parteien und Gruppierungen.

Es seien etwa 500 Menschen zu erwarten, die sich an diesen Infoständen politische betätigen, so die Stadt, dazu kämen Interessierte und weitere Helfer.

Daraus, so die Stadt Bamberg in der Begründung des Bescheids, ergibt sich "ein erhebliches Konfliktpotential, so dass die rechtextreme Veranstaltung im Interesse von Sicherheit und Ordnung verboten wird. Nach Art. 15 Abs. 1,2 BayVersG kann eine Versammlung unter freiem Himmel untersagt werden."

Damit zeige Bamberg, so Bambergs OB Andreas Starke, null Toleranz für Rechtsextreme: "Wir handeln nach Recht und Gesetz. Wenn ein behördliches Verbot möglich und aus objektiven Gründen veranlasst ist, dann soll niemand an unserer Entschlossenheit zweifeln." Am 15. Februar findet in der Innenstadt auch ein "Fest der Demokratie" statt, zu dem nach Bekanntwerden der Anmeldung der Neonazi-Veranstaltung aufgerufen worden war.

Das Verbot der Versammlung und die ausführliche Begründung ist dem Antragsteller zugestellt worden. Nach dem Willen der Stadt soll es an diesem Tag nur demokratische und friedliche Aktionen geben.

Noch ist nicht bekannt, ob der "III.Weg" gegen das Verbot Rechtsmittel einlegt. In der Vergangenheit hatten rechte Organisationen immer wieder Verwaltungsentscheide bei Gericht überprüfen lassen.