Bamberg: Es ist bald wieder Mittfastenmarkt

Bamberger Traditionsmarkt findet vom 27. - 30. März in der Fußgängerzone statt

Holz- und Korbwaren, Bürsten, Pinsel, Osterdekoration, Haushaltswaren, Lederprodukte und und und?der traditionelle Bamberger Mittfastenmarkt mit seinen unverwechselbaren Produktangeboten ist der Frühjahrsmarkt der ganzen Region. Von Mittwoch, 27. März, bis Samstag, 30. März, laden die Händler auf insgesamt rund 300 Metern Standfläche in die Bamberger Fußgängerzone zwischen Gabelmannbrunnen und Maxplatz ein.

Von Mittwoch bis Freitag kann jeweils von 8:30 Uhr bis 18:00 Uhr und am Samstag bis 16:00 Uhr gebummelt und gekauft werden. Einschließlich der Markthändler des Wochenmarktes, die wegen des Aufbaus bereits ab dem 25. März auf dem Maxplatz stehen, locken an den vier Markttagen rund 60 Verkaufsstände in die Innenstadt.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bamberg