Bamberg: Es brennt schon wieder in Bamberg-Ost - Brandstiftung immer wahrscheinlicher

An einen Zufall glaubt mittlerweile kaum noch jemand:Am Dienstagabend brannte es in im Memmelsdorfer Ortsteil Lichteneiche. Zahlreiche Bewohner stehen zunächst ohne Unterkunft da - und brauchten dringend Hilfe. Genau diese vermissten die Bewohner seitens des Vermieters - und machten ihren Ärger Luft.

Zwei Tage später, in der Nacht auf Freitag, brannten dann eine Gartenhütte und mehrere Mülltonnen. Wieder in Bamberg-Ost und dem Ortsteil Lichteneiche. Kurzzeitig musste sogar der Bahnverkehr eingestellt werden. Am Freitag gründete die Polizei daraufhin eine Ermittlungskommission. Die Aussage: Man ermittle in alle Richtungen - können Brandstiftung allerdings nicht ausschließen.

Wieder mehrere Brände, wieder nach zwei Tagen: Ist ein Feuerteufel in Bamberg aktiv?

Brandstiftung wird nun aber immer wahrscheinlicher: In der Nacht auf Sonntag, also wieder zwei Tage nach den letzten Feuern, brannte es wieder in Bamberg-Ost. In der Anwanderstraße wurde eine Mülltonne in Brand gesetzt. Kurz darauf wurde der Brand einer Gartenlaube und eines Müllcontainers in der Stauffenbergstraße gemeldet. Auch hier musste die Feuerwehr anrücken und den Brand löschen.

Menschen wurden zum Glück nicht gefährdet oder verletzt - zumindest diesmal nicht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Die Polizei ermittelt weiter mit Hochdruck. Man müsse zwar jeden Fall einzeln untersuchen, Brandstiftung können man allerdings nicht ausschließen, so ein Sprecher der Polizei vielsagend. Und: Um das Sicherheitsgefühl der Anwohner wieder herzustellen, werde man die Polizei-Präsenz in dem Gebiet weiter erhöhen.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet derweil weiter um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0951/9129-491 an die Kriminalpolizei Bamberg zu wenden.