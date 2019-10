Bamberg: Einbrecher feiern wilde Party - und hinterlassen kuriose Botschaft

Zwischen Freitag, 04.10.2019, und Sonntag, 13.10.2019, wurde in ein Gartenhaus in der Kleingartenanlage in der Maria-Ward-Straße eingebrochen. So berichtet es die Polizei am Montag.

Vermutlich mehrere Täter feierten auf dem Grundstück eine "wilde Party", entwendeten Bierflaschen und tranken diese aus. Mehrere Gegenstände wurden umgeworfen und beschädigt; weiterhin richteten die Täter eine Feuerstelle aus mehrere Holzlatten ein. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro, der Entwendungsschaden auf etwa 10 Euro.

Täter hinterlassen Brief - und Geld

Beim Aufräumen fand die Geschädigte einen Brief eines Täters mit folgenden Zeilen: "Hallo, TSCHULDIGUNG Für die Unordnung UND DANKE Für die Getränke und Nüsse! Bitte nächstes MAL Die Schlösser offen lassen, habe die Schlüssel nicht gefunden. Liebe Grüße" . Dem Brief lag ein 50-Euro-Schein bei.

Trotz des hinterlassenen Briefes und Geldes müssen die Täter mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und besonders schweren Fall des Diebstahls rechnen

Zwar liegen im Anwesen zahlreiche Täterhinweise vor, weitere Hinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt aber trotzdem unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.