Bamberg: Dreister Betrüger ergaunert mehr als 10.000 Euro von betagter Seniorin - Polizei warnt

In Bamberg haben wieder Betrüger zugeschlagen: Eine "betagte Dame" wurde laut Polizeibericht Opfer "falscher Polizeibeamter", die das Geld der Frau sicher verwahren wollten. Das Polizeipräsidium Oberfranken warnt jetzt noch einmal eindringlich vor Trickbetrügern, die ihr Unwesen in Oberfranken treiben.

Wie die Polizei am Freitag (29. November 2019) mitteilt, gelang es den Betrügern sogar wiederholt mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" an das Geld der Seniorin zu kommen. Der angebliche Polizeibeamte soll die Seniorin am Mittwoch zum ersten Mal angerufen haben. Mit einer "glaubhaften Geschichte" und der Behauptung, dass das Ersparte der Seniorin bei der Bank nicht mehr sicher sei, gelang es dem Unbekannten die Frau zum Abheben eines Geldbetrags im niedrigen fünfstelligen Bereich zu bewegen.

Falscher Polizist schickt "Kollegen" zum Geldabholen

Am Donnerstag rief der Unbekannte die Dame aus der Martin-Luther-Straße in Bamberg erneut an. Daraufhin holte die Frau nochmals Geld bei einer Bankfiliale. Der vermeintliche Polizist kündigte schließlich an, dass ein "Kollege" das Bargeld am Donnerstag (28. November 2019) um 15.30 Uhr bei ihr abholen würde. Dabei würde der Mann ein zuvor vereinbartes Kennwort nennen.

Pünktlich zur vereinbarten Uhrzeit verließ die betagte Dame am Donnerstag ihre Wohnung und begab sich zum Treffpunkt. Auf der Straße übergab sie dem unbekannten "Kollegen" des falschen Polizisten eine Fototasche, in der das gesamte Bargeld verstaut war. Der Mann nannte zuvor das vereinbarte Kennwort und passte genau auf die Beschreibung des "Polizisten", mit dem die Frau telefoniert hatte.

Seniorin realisiert Betrug zu spät

Der Unbekannte ging nach der Geldübergabe in Richtung Kirche. Erst am Donnerstagabend wurde der Seniorin klar, dass sie auf einen Betrüger hereingefallen war. Jetzt hat die Kriminalpolizei Bamberg die Ermittlungen aufgenommen.