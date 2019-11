Bamberg: Diebe klauen Auto und rasen in Juweliergeschäft

Mit einem gestohlenen Fahrzeug versuchten Unbekannte am Dienstagmorgen, bei einem Juwelier in der Innenstadt einzubrechen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt.

Gegen 4.15 Uhr fuhren die Einbrecher mit dem tags zuvor entwendeten Audi mehrmals gegen die Fassade des Juweliergeschäfts in der Keßlerstraße. Als es ihnen nicht gelang, mit dem Fahrzeug in das Geschäft einzudringen, ließen sie den entwendeten silbernen Audi A6 am Tatort zurück und flüchteten mit einem ebenfalls gestohlenen schwarzen VW-Golf mit den Kennzeichen "BA-LU150" die Franz-Ludwig-Straße entlang in Richtung Autobahn. Umgehend fahndeten mehrere Streifenbesatzungen aus Bamberg und der Umgebung bislang ergebnislos nach den Einbrechern. Laut Zeugen waren es mindestens zwei Täter.

Wer kennt die Autos?

Der zurückgelassene silberne Audi mit den amtlichen Kennzeichen "FÜ-EN737" entwendeten die Einbrecher am Montag zwischen 11.30 Uhr und 15.15 Uhr in der Georg-Hennch-Straße im Nürnberger Stadtteil Eberhardshof.

Der Volkswagen, mit dem die Täter vom Tatort flüchteten, wurde zwischen Sonntag, 24. November 2019 16.30 Uhr und Dienstagfrüh aus der Adolf-Kolping-Straße in Bamberg entwendet. Dabei handelt es sich um einen 16 Jahren alten schwarzen VW-Golf IV.

Die Ermittler vermuten mit dem versuchten Einbruch auch einen Zusammenhang mit einem versuchten Autoaufbruch zwischen Sonntagabend und Montagmittag in der Kantstraße in Bamberg. Zwischen Sonntag, 21.30 Uhr, und Montag, 12.30 Uhr, öffneten die Autoaufbrecher einen schwarzen Audi A6 und versuchten, diesen zu stehlen. Warum die Täter von dem Fahrzeug letztendlich abließen, ist derzeit nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise:

Wer hat die Täter beim Diebstahl der Autos gesehen?

Wem sind verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bei dem Juwelier in der Keßlerstraße aufgefallen?

Wer hat die Flucht der Täter beobachtet oder kann sonst Hinweise auf sie geben?

Hinweise nimmt die Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.

Erst im Januar kam es am Grünen Markt in Bamberg zu einem Einbruch mit der selben Strategie: Auch hier wurde die Tür mit einem gestohlenen Auto durchbrochen. In diesem Fall waren die Einbrecher allerdings erfolgreich.