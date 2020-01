Bamberg: Ein kurioser Fensterdiebstahl hat sich in in Bamberg zugetragen. Wie die Polizei mitteilte, hat ein noch unbekannter Täter zwischen Sonntagabend (22 Uhr) und Mittwochnachmittag (17.25 Uhr) die Autoscheibe eines in der Brennerstraße geparkten Fahrzeugs gestohlen. Dabei demolierte er eine weitere Scheibe und vergrößerte so den Sachschaden.

Bamberg: Dieb schlägt Scheibe ein, um Scheibe zu klauen

Der Täter schlug zunächst die Beifahrerscheibe des Audi A3 ein. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Anschließend gelang es ihm, die hintere rechte Scheibe des Wagens zu stehlen. Laut Polizei beläuft sich der Wert der Scheibe auf etwa 100 Euro - somit hat der Dieb durch seine Methode weitaus mehr Schaden angerichtet, als seine Beute wert ist. Über weitere Informationen zum Täter ist bislang nichts bekannt.