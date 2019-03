Bamberg: »Die Bibliothek des Augustiner-Chorherrenstifts Neunkirchen am Brand«

Kurzführung in der Staatsbibliothek Bamberg präsentiert einzigartige Originale

Am 13. März um 12:30 Uhr wird in der Staatsbibliothek Bamberg der erste Kunstsnack in diesem Jahr serviert: Im Rahmen der beliebten Kurzführungs-Reihe der Dombergmuseen stellt Dr. Susanne Rischpler Handschriften aus der Bibliothek des Augustiner Chorherrenstifts Neunkirchen am Brand vor. Das Augustiner-Chorherrenstift Neunkirchen am Brand nahe Erlangen bestand zwar nur von 1314 bis 1555, muss aber dennoch eine umfangreiche Bibliothek besessen haben. Aus dieser Bibliothek besitzt die Bamberger Staatsbibliothek eine größere Gruppe von Handschriften, von denen im Rahmen des 30-minütigen Kunstsnacks einige repräsentative Beispiele im Original präsentiert werden. Der Freundeskreis der Museen um den Bamberger Dom lädt alle Interessierten zu dieser Kurzführung ein. Treffpunkt ist der Eingangsbereich der Staatsbibliothek Bamberg in der Neuen Residenz, Domplatz 8. Die Teilnahme an der Führung ist frei.

Termine online

Die Führungs- und Vortragstermine der Museen um den Bamberger Dom sind online auf der gemeinsamen Website der Museen und des Freundeskreises der Museen um den Bamberger Dom unter www.domberg-bamberg.de abrufbar. Die kostenlose Domberg Bamberg App gibt ebenso einen Überblick über die Kunstwerke und Angebote der Museen. Die ?Kunstsnacks? am Domberg sind ein Angebot speziell für Einheimische und in Bamberg Berufstätige. Bei den 30-minütigen Kurzführungen in der Mittagspause stellen die Dombergmuseen reihum jeweils ein interessantes Ausstellungstück vor. Die Kooperation ?Domberg ? Museen um den Bamberger Dom? umfasst das Diözesanmuseum, das Historische Museum in der Alten Hofhaltung, die Staatsgalerie in der Neuen Residenz, die Prunkräume der Neuen Residenz und die Staatsbibliothek Bamberg.

Die nächsten Kunstsnack-Termine am Domberg:

17.04., 12:30 Uhr:

?Engelwelten. Himmlische Boten zwischen Altem Ägypten und heute? (Dr. Holger Kempkens), Treffpunkt: Kasse Diözesanmuseum, Domplatz 5, Bamberg.

08.05., 12:30 Uhr:

?Gold und Silber, Farben und Horn. Der Bamberger Psalter? (Dr. Bettina Wagner), Treffpunkt: Staatsbibliothek Bamberg, Neue Residenz, Domplatz 8, Bamberg.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bamberg