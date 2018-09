Bamberg: Das neue Programm der Volkshochschule Bamberg Stadt liegt ab 13.09.2018 auf!

Es ist bei folgenden Stellen kostenlos erhältlich:



- VHS Bamberg Stadt, Altes E-Werk, Tränkgasse 4

- Infothek im Rathaus Maxplatz

- Fränkischer Tag

- Sparkassen

- Buchhandlung Collibri

- Buchhandlung Osiander Bamberg & Market-Center Hallstadt

- Bamberger Veranstaltungsdienst

- Tourismus & Kongress Service, Geyerswörthstraße

- ETA Hoffmann Theater

- Kundenservice-Zentrum, STWB am ZOB

- Stadtbücherei

- Ost: Fa. Geigenberger

- Rewe-Markt Rudel, Würzburgerstraße

- Rewe-Markt Gaustadt, Caspersmeyerstraße

- Edeka aktiv-markt, Gaustadter Hauptstraße

Außerdem finden Sie unser Programm ab 13.09.2018 auf unserer Homepage: www.vhs-bamberg.de. Anmeldung über die Homepage ab 17.09.2018.

Am 01.10.2018 startet die Volkshochschule Bamberg Stadt mit 803 Kursen, 133 Führungen, 65 Vorträgen/Veranstaltungen und 9 Fahrten/Studienreisen ins Herbstsemester. Anmeldung ab 17.09.2018 im Alten E-Werk, Tränkgasse 4: Per Brief, Fax, Telefon (87 1108), persönlich oder über die Homepage www.vhs-bamberg.de

Vom 17. ? 28.09.2018 bietet die VHS als besonderen Service verlängerte Geschäftszeiten an:

Montag, Dienstag, Donnerstag: 09:00-12:30 Uhr & 14:00-17:00 Uhr

Mittwoch und Freitag: 09:00-12:30 Uhr

Wegen der Vorbereitung für die Einschreibung ist das VHS-Sekretariat am 12.-14.09.2018 geschlossen.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bamberg