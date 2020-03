Nachdem sich in der fünften und sechsten Etage eines neunstöckigen Hochhauses in der Kloster-Langheim-Straße starker Brandgeruch ausgebreitet hatte, rückte am frühen Donnerstagabend (5. März 2020) kurz vor 18 Uhr die Feuerwehr mit einem Großaufgebot aus.

Als die Rettungskräfte am Mehrfamilienhaus eintrafen, war die Rauchentwicklung in einer Wohnpartei im sechsten Stock bereits stark fortgeschritten.

Rauch in Bamberg: Angebranntes Essen löst Großeinsatz aus

Als Auslöser für die massive Rauchentwicklung stellte sich die Vergesslichkeit einer älteren Hausbewohnerin heraus. Diese hatte ihr Essen auf dem Herd vergessen, das daraufhin anbrannte.

Wie die Polizei gegenüber inFranken.de mitteilte, erlitt die "betagte Frau" eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

