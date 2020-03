Europafahne an Haus von OB-Kandidat angezündet: Unter Vandalismus "haben leider alle Parteien zu leiden", schätzt Hans-Günter Brünker, Oberbürgermeisterkandidat der proeuropäischen Partei "Volt". Plakate würden immer wieder beschmiert, heruntergerissen oder beschädigt. Aus Brünkers Garage, an der noch kein Tor angebracht ist, seien sogar fünf Wahlplakate gestohlen worden.

"Das ist nicht schön, bisher wollte ich aber den Ball flach halten und habe das nicht zur Anzeige gebracht. Aber jetzt hat das eine neue Eskalationsstufe erreicht", sagt Brünker. Denn in der Nacht zum Samstag (7. März 2020) hat ein Unbekannter eine am Haus angebrachte Europaflagge angezündet.

Möglicher Brandanschlag in Bamberg: Nachbar weißt auf Schaden hin

Ein Nachbar hatte Brünker am Samstagvormittag daraufhingewiesen. "Das ist einfach gefährlich, direkt darüber befindet sich ein Holzdachstuhl", zeigt sich der OB-Kandidat fassungslos. "Da kann einiges passieren." Nun hat er sich an die Polizei gewandt - und an die Öffentlichkeit. In sozialen Medien rief er unter Bildern der angekokelten Flagge dazu auf: "Bitte lasst uns die politische Auseinandersetzung darauf beschränken, dass wir miteinander reden. Und lasst uns dafür sorgen, dass so etwas nicht passiert."

Darunter bekam er Solidaritätsbekundungen von Volt-Mitgliedern aus verschiedenen europäischen Ländern, einige posteten Bilder mit einer Europafahne.

Von der Aktion eines Betrunkenen geht Brünker nicht aus: "Wir wohnen nicht in der Nähe der Sandstraße, das kann ich mir nicht vorstellen", sagt er. Stattdessen vermutet er einen politischen Hintergrund, wolle aber nicht weiter spekulieren, da Volt sich bewusst weder im rechten noch im linken Lager positioniere.

Stattdessen appelliert er: "Wer andere Meinungen oder Fragen hat, kann zu unserem Stand kommen und mit uns reden. Gewalt hat in einer demokratischen Gesellschaft nichts verloren!" Die angekokelte Fahne will er vorerst hängen lassen.

Zehn Kandidaten, zehn politische Stoßrichtungen: Bei der Podiumsdiskussion der Bewerber um das Amt des Oberbürgermeisters rücken Favoriten und Außenseiter ihre Argumente ins Rampenlicht.