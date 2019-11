Bamberg: Bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt - 67-Jähriger festgenommen

Bereits in der Nacht zum Donnerstag eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in einer sozialen Einrichtung im Stadtteil Gereuth. Dies teilt die Polizei am Montag mit.

Weil er seinen Kontrahenten am Hals packte und massiv fast bis zur Bewusstlosigkeit würgte, beantragte die Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl gegen einen der beiden Männer.

Gewürgt und mit dem Tod gedroht - Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

Gegen 1.45 Uhr gerieten der 67-Jährige und sein 54 Jahre alter Zimmergenosse in Streit. Die Situation zwischen den alkoholisierten Männern schaukelte sich schnell hoch. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der ältere Bewohner den jüngeren mehrfach würgte und ihn mit dem Tod bedrohte. Dieser konnte sich befreien und wählte selbst den Notruf.

Die Beamten der zuständigen Polizeiinspektion nahmen den 67-jährigen vorläufig fest. Nach weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg erging am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

