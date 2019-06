Am späten Samstagabend wurde der der Bamberger Polizei ein Betrunkener in der Hauptwachstraße in Bamberg gemeldet. Mehrere Anrufer berichteten, dass der Mann Fahrradfahrer anschreie und schubse.

Vor Ort stellten Polizisten bei dem 32-Jährigen einen Alkoholwert von über 2 Promille fest. Er musste die restliche Nacht in der Zelle verbringen. Zusätzlich wird gegen ihn wegen mehrerer Straftaten ermittelt - der zuständige Staatsanwalt ordnete eine Blutentnahme an.