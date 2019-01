Bamberg: Betrunkene belästigen Frauen in Bar - Polizeieinsatz

Drei Männer im Alter von 43, 42 und 27 Jahren sorgten am Samstagabend in einer Bar in der Ludwigstraße in Bamberg für Ärger. Das meldet die Bamberger Polizei.

Die allesamt betrunkenen Männer hatten in der Bar Frauen belästigt und wurden folgerichtig vom Betreiber aus der Bar gebeten.

Dem kamen die Störenfriede aber nicht nach, sodass die Polizei auf den Plan gerufen wurde. Die eintreffenden Streifen setzten dann das Hausrecht des Barbetreibers durch. Die drei Männer werden nun wegen Hausfriedensbruch angezeigt.

Lesen Sie auch: Tritte waren lebensbedrohend - Strafprozess gegen Schläger vor dem Landgericht Bamberg