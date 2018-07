Bamberg: Betrugsmasche von Spendensammlern - Polizei warnt

10 Euro waren nicht genug



Bereits am Samstag kam es zu einem kuriosen Betrugsdelikt in der Bamberger Innenstadt. Dies teilt die Polizei mit und warnt vor den Betrügern.Eine Gruppe von fünf bis sechs Personen gab hierbei an, taubstumm zu sein und für Taubstumme Geld zu sammeln.Als der Geschädigte daraufhin 10 Euro in die Spendenbox geben wollte, entgegnete ihm der "Taubstumme", dass er mindestens 20 Euro spenden solle. Der Geschädigte entschied sich daraufhin zur Anzeigenerstattung.In diesem Zusammenhang wird seitens der Polizei auf das betrügerische Betteln in den Innenstädten hingewiesen. Hierbei handelt es sich zum einen um vorgegebene körperliche Schäden, wie auch Notsituationen in den Heimatländern aufgrund von Naturkatastrophen oder ähnlichem.In diesem Zusammenhang ist es besser, sich vorher über die eventuelle Zwangslage zu erkundigen und erst dann, den wirklich notdürftigen Geld zu übergeben.