Am gestrigen Donnerstag hat ein Betrunkener Polizisten angegriffen. Am Donnerstag um 18.50 Uhr teilte die Kassiererin einer Tankstelle in der Memmelsdorfer Straße mit, dass sie von einem Gast belästigt wird.

Bei Eintreffen der Streife wollte der 25-Jährige flüchten. Auf der Flucht rannte er gegen ein geparktes Auto, an dem jedoch nach Angaben der Polizei kein Schaden entstand. Da der Mann weiterhin aggressiv und zusätzlich mit 2,12 Promille alkoholisiert war, wurde er von den Beamten in Gewahrsam genommen. Hierbei soll er die Polizeibeamten beleidigt und bedroht haben. Außerdem griff er diese tätlich an und bespuckte sie. Nun erwartete ihn eine Reihe von Anzeigen.