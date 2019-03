Bamberg: Berufsschüler droht "alle niederzumetzeln" - die Ursache ist banal

Weil er in der Berufsschule von seiner Lehrerin im Unterricht geweckt wurde, drohte ein 21jähriger Berufsschüler seine Waffe aus dem Auto zu holen und alle niederzumetzeln. Der Vorfall wurde der Polizei erst mit zeitlichem Verzug durch den Ausbildungsleiter bekannt gegeben, wie die Polizei am Samstagmorgen (30. März) in ihrer Pressemitteilung schreibt.

Waffen und Messer in der Wohnung

Bei einer Überprüfung an der Wohnadresse des 21jährigen in Heroldsbach, konnten mehrere Druckluftwaffen und Messer zur Gefahrenabwehr sichergestellt werden. Den Beamten gegenüber gab er an, seine Drohung nicht ernst gemeint zu haben. Wegen eines verbotenen Butterflymessers erwartet den Berufsschüler, neben einem Ermittlungsverfahren wegen Androhung von Straftaten, auch noch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

