Polizeieinsatz

SEK-Einsatz in Bamberg - Schwarzenbergstraße komplett gesperrt

Die Polizei in Bamberg musste am Donnerstagmittag bei einem Einsatz sogar Spezialkräfte anfordern. In der Schwarzenbergstraße kam es zu einem Beziehungsstreit und die Straße musste komplett gesperrt werden.