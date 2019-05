Zu einem Beziehungskonflikt und einem Großeinsatz der Polizei kam es am Donnerstagmittag (23. Mai) in der Schwarzenbergstraße in Bamberg, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

Gegen 12.45 Uhr griff ein 27-Jähriger eine Bekannte an, würgte sie und bedrohte die Frau schließlich mit einem Messer. Die leichtverletzte Frau konnte sich schließlich losreißen und aus der Wohnung flüchten, um die Polizei zu verständigen.

Spezialeinsatzkommando muss anrücken

Da sich die Einsatzkräfte nicht sicher waren, ob sich der Mann aufgrund seines psychischen Zustands selbst etwas antut, kamen speziell geschulte Kommunikationsbeamte sowie ein Spezialeinsatzkommando aus Mittelfranken. Gegen 15 Uhr konnten die Spezialkräfte den 27-Jährigen im Eingangsbereich der Wohnung widerstandslos festnehmen und ihn in ein Bezirkskrankenhaus bringen.

Im Bereich des Einsatzortes wurde der Verkehr komplett gesperrt. Gegen den jungen Mann ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung und Bedrohung.

