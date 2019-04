Bamberg vor 33 Minuten

Gewalt

Gewaltexzess: Mann (21) prügelt vor Bamberger Disco wahllos auf Gäste ein

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein 21-Jähriger auf mehrere Menschen in Bamberg eingeprügelt. Die Polizei nahm den Mann fest. Mittlerweile sitzt er in der JVA.