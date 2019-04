Bamberg/Bayern: Kurioses Diebesgut

Am Mittwochnachmittag (03.04.2019) haben Polizisten einen jungen Mann in Bamberg kontrolliert.Die Aufmerksamkeit der Beamten erregte er dadurch, weil er sich in einem Gleisbett nahe der Brennerstraße befand.

23-Jähriger lud in Bamberg Gleisschotter in seinen Fahrradkorb

Beim Eintreffen der Polizei lud der Mann Gleisschotter in seinen Fahrradkorb. Auf Nachfrage gab der 23-Jährige an, dass er die Steine für seinen Garten einsammle, weil sie ihm gefallen würden.

Angeblich war dem jungen Mann nicht bewusst, dass er sich zum einen auf dem Bahnkörper befand und zum anderen die Steine Eigentum der Deutschen Bahn wären, weshalb er sich wegen versuchten Diebstahls verantworten muss.

Lesen Sie auch auf inFranken.de:Artenvielfalt: Das kann der Einzelne machen