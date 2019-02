Im ersten Stock eines Wohnhauses in der Schützenstraße in Bamberg kam es am späten Samstagnachmittag zu einer Gasexplosion. Auf Nachfrage von inFranken.de bestätigte die Polizeiinspektion Bamberg Stadt, dass ein Defekt der Gasheizung in der Küche zu der Explosion geführt hat.

Die Verpuffung erzeugte eine Stichflamme. Die Wucht der Explosion war so groß, dass die Tür zum Treppenhaus aus den Angeln gerissen wurde. Zwei Glasscheiben gingen zu Bruch. In der Küche verkohlte die Stichflamme sämtliche Bilder an den Wänden. Ein Feuer brach anschließend glücklicherweise nicht aus. Die Polizei schätzt den Gebäudeschaden auf rund 5000 Euro.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren vor Ort. Doch die Bewohner hatten Glück im Unglück: Verletzt wurde bei der Explosion niemand.