Am vergangenen Sonntagabend (03.03.) griff ein bislang unbekannter Täter eine 65-jährige Frau mit einer ätzenden Flüssigkeit an und konnte anschließend fliehen. Nun suchen die Ermittler der Kripo Bamberg weiterhin nach Zeugen - insbesondere nach einem Pärchen, das sich in der Nähe des Tatortes befand.

Die 65-jährige befand sich gegen 22 Uhr vor ihrer Haustür am "Grünen Markt", als sie ein noch unbekannter Mann von hinten attackierte und sie mit einer ätzenden Flüssigkeit überschüttete.

Täter kann fliehen - Passanten helfen der Verletzten

Daraufhin konnte der Mann in eine unbekannte Richtung fliehen. Passanten entdeckten die verletzte Frau und alarmierten einen Krankenwagen. Dieser brachte die Frau, die Verätzungen am Körper erlitt, in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei in Bamberg ermittelt in alle Richtungen. Sie erhält Unterstützung vom Bayerischen Landeskriminalamt und einem Rechtsmediziner. Das Ermittlungsverfahren wird von der Generalstaatsanwaltschaft München, Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET), geführt, da ein antisemitischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann. Weitere Auskünfte wollen die Ermittler aus ermittlungstaktischen Erwägungen derzeit nicht geben.

Täter weiterhin unbekannt - Polizei bittet um Hinweise

Die Verletzte konnte zum Täter keinerlei Angaben machen. Auch die Fahndung erlief erfolglos.

Deshalb übernahm die Kripo die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise:

Wem ist am späten Sonntagabend eine Person aufgefallen, die in der Fußgängerzone ein größeres Behältnis mit Flüssigkeit mitführte?

Wer hat den Angriff beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben?

Insbesondere bitten die Polizisten ein Pärchen, das sich am Sonntagabend, gegen 22 Uhr, in der Nähe des Brunnens "Gabelmann" aufgehalten hatte, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.

