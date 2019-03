Bamberg vor 24 Minuten

Edeka-Schließung

Citymarkt schließt - Bamberg verliert Traditionsgeschäft

Der "Citymarkt" in der Bamberger Innenstadt schließt bald. Damit reagiert der Supermarkt auf die neue Konkurrenzsituation in der Langen Straße. Was passiert mit den Mitarbeitern?