Brand bei "Weyermann"-Malzfabrik in Bamberg: Im oberfränkischen Bamberg ist es am Freitagabend (26. April 2019) zu einem Großeinsatz der Feuerwehr sowie der Polizei gekommen. Grund dafür war ein Brand in der Malzfabrik "Weyermann" in der Brennerstraße nahe des Bamberger Bahnhofs.

Brand in Malzfabrik: Feuerwehr kämpft gegen Flammen in Bamberg

Die örtliche Polizei wurde gegen 20 Uhr vom Brand alarmiert: Wie ein Polizeisprecher gegenüberbestätigte, kam es im Inneren der Malzfabrik zu einem größeren Brand. In der Räucherkammer des Gebäudes kam es demnach zu einem technischen Defekt - wohl eine defekte Dichtung in der Räucherkammer - wodurch der Brand ausbrach. Dabei entwickelte sich starker Rauch. Die Brennerstraße wurde abgesperrt. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

2018 kam es in der Bamberger Malzfabrik ebenfalls zu einem Großbrand. Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften stundenlang gegen die Flammen.

