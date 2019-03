IG-Metall-Chef besucht Bamberger Bosch-Standort - und appelliert an den Konzern: Bosch zählt mit seinem Standort im oberfränkischen Bamberg zu den wirtschaftlichen Säulen der Region: 7300 Menschen sind dort beschäftigt. Ein Teil dieser Arbeitsplätze ist laut Gewerkschaft in Gefahr: IG-Metall-Vorsitzender Jörg Hofmann stattete deshalb den Beschäftigten einen Besuch ab.

Der 63-Jährige appellierte dabei an Bosch, Verantwortung zu übernehmen und die Arbeitsplätze der Beschäftigten zu sichern. Die bisher getroffenen Maßnahmen der Konzernleitung reichen nicht aus, so Hofmann. Hintergrund der unsicheren Arbeitsplätze ist die derzeitige Entwicklung rund um den Absatz von Bosch-Produkten, die in Bamberg produziert werden. Kurz und knapp: Die Auslastung ist deutlich gesunken. Nicht nur der Dieselbereich ist davon betroffen, sondern auch die Benzinsparte, berichtet Betriebsratsvorsitzender Mario Gutmann.

Betriebsratsvorsitzender alarmiert: Massive Verluste drohen

Er sieht deshalb massive Verluste an Arbeitsplätzen auf Bosch in Franken zukommen. Gutmann befürchtet, dass in den nächsten Jahren an die 2000 Stellen in Gefahr sein könnten.

tu