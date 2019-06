Weltmeisterlicher Besuch am Montag (17. Juni 2019) in Bamberg: Andrea Pirlo, ehemaliger Weltstar und Fußball-Profi, flanierte zum Wochenstart durch die Straßen der Weltkulturerbestadt. Der 40-jährige Italiener besucht Franken aufgrund seiner zweiten großen Leidenschaft neben dem Fußball: Wein.

Am Mittag schaute er im Weingroßhandel "Di Dio" in der Hafenstraße vorbei. Der Weinhandel vertreibt Wein der Familie Pirlo, der aus der Lombardei stammt. Neben dem Besuch in Bamberg ist am Abend eine Visite in Nürnberg geplant. Bei seinem Spaziergang durch das Sandgebiet, lockte der 40-Jährige zahlreiche Fans an. Auf Facebook sind bereits erste Schnappschüsse mit Pirlo zu finden. Der 40-Jährige wurde auf der Oberen Brücke und an der Brauerei "Schlenkerla" gesichtet.

Am Mittag nahm sich Pirlo Zeit für ein Gespräch: Er sei seit dem WM-Triumph mit der "Squadra Azzurra" im Jahr 2006, erst das zweite Mal wieder in Deutschland, so Pirlo. Der Weinkenner habe bereits von der fränkischen Weinkultur gehört, er wolle auch einen Tropfen probieren. Auf die Frage, wie er früher mit Mannschaftskollegen auf gemeinsame Siege angestoßen habe, sagte er zu inFranken.de: "Wir haben alles getrunken, was es gerade gab." Wie aus einem Spitzenfußballer ein erfolgreicher Winzer wurde lesen Sie auf inFrankenPLUS.