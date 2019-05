Gegen den Kopf getreten - Fahndung nach unbekanntem Schläger in Bamberg: Nach einem bislang Unbekannten, der in der Nacht zum Samstag im Sandgebiet einen 29-Jährigen schlug und mit den Füßen gegen den Kopf trat, sucht derzeit die Kriminalpolizei Bamberg und bittet um Zeugenhinweise. Dies teilt die Polizei Oberfranken mit.

Frauen beleidigt: Helfer schreitet ein und wird massiv verprügelt

Kurz nach 2 Uhr bekam der 29-Jährige, der in der Dominikanerstraße unterwegs war, massiv herabwürdigende Beleidigungen eines Unbekannten gegenüber zwei Frauen mit. Der Passant sprach den Pöbler auf dessen Verhalten an, woraufhin dieser dem Helfer einige Schläge verpasste. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der 29-Jährige zu Boden ging.

Der Täter trat dann mehrmals auf den Kopf des am Pflaster liegenden Mannes ein. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung "Untere Brücke". Durch die Schläge und Tritte erlitt der Angegriffene Prellungen im Bereich des Kopfes und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Täter blieb bislang ohne Erfolg.Die Kriminalpolizei Bamberg hat Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet. Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

Männlich, zirka 20 Jahre alt,

dunkle, an der Seite kurze und oben nach hinten gegelte Haare.

südländisches Aussehen, laut Polizeiangabe eventuell Türke,

zur Tatzeit bekleidet mit rotem T-Shirt, dunkler Jacke und dunklen, enge Hosen.

Zeugen, die den Tatablauf beobachtet haben, oder die jemanden kennen, auf den die Beschreibung zutrifft, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951 9129-491 in Verbindung zu setzen.

