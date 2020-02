Bamberg: Autoknacker brechen zahlreiche Pkw auf - das rät die Polizei den Bürgern

Ein Unbekannter Autoknacker hatte in den Nächten von Montag auf Dienstag und Dienstag auf Mittwoch das Bamberger Stadtgebiet im Visier. Er brach zahlreiche Autos auf und beschädigte eine Garage. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum vom späten Montagnachmittag bis Dienstagmorgen schlug der Täter an einem Ford, der in der Straße "Jakobsberg" geparkt war, das kleine, dreieckige Fenster ein und konnten den Wagen dann öffnen. Anschließend durchsuchte der Unbekannte das Auto nach Wertsachen, allerdings ohne Erfolg. Zudem riss der Täter, als er das Tor einer nahe gelegenen Garage öffnen wollte, den Knauf ab. Der Sachschaden in beiden Fällen beträgt circa 330 Euro. In der gleichen Straße machte sich der Unbekannte auch an einem Mercedes zu schaffen. Ob ihm dabei Wertsachen in die Hände fielen, steht noch nicht fest.

Täter verursachte hohen Sachschaden

Weiterhin brach der Täter in der Straße "Am Kanal", unter der Nonnenbrücke, einen BMW auf, indem er die Dreiecksscheibe aufhebelte. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte er nicht ins Fahrzeuginnere, hinterließ aber einen Sachschaden von geschätzten 3000 Euro. Auf der Suche nach Wertgegenständen schlug der Unbekannte, ebenfalls in der Straße "Am Kanal", in einer Garage bei einem Mehrfamilienhaus die hintere Fensterscheibe eines Mitsubishis ein und durchwühlte anschließend den Innenraum. Mit Bargeld sowie dem Fahrzeugschein gelang dem Dieb dann unerkannt die Flucht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Täter schlug auch in der Nacht auf Mittwoch zu

Auch in der Nacht auf Mittwoch machte sich der Täter an mehreren Autos im Stadtgebiet zu schaffen. Zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh öffnete der Täter gewaltsam jeweils eine hintere Scheibe an den Fahrzeugen und gelangte so in das Innere. Die Autos parkten in den Straßen "Kunigundendamm", "Jakobsberg", im "Gangolfsweg" und in der "Nürnberger Straße". Insgesamt beschädigte der Unbekannte acht Fahrzeuge im Stadtteil Wunderburg und hinterließ einen Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Die Oberfränkische Polizei rät:

Lassen Sie keine Wertsachen, zum Beispiel Taschen, Handys, Laptops, Kameras oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Auch die gängigen Verstecke sind den Tätern sicher bekannt

Nehmen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät beim Verlassen des Fahrzeuges mit. Entfernen Sie auch die Halterung des Gerätes

Die Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die in den Nächten von Montag auf Dienstag oder Dienstag auf Mittwoch eine verdächtige Person in den Straßen "Jakobsberg" und "Am Kanal" gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit den Autoaufbrüchen geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.

