Bamberg: Am Montagabend (3. Februar 2020) kam es laut Polizei in Bamberg gegen 20.15 Uhr zu einem schweren Unfall. Eine 16-jährige Radfahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ein Autofahrer hatte die Jugendliche beim Linksabbiegen übersehen. Soweit hätte es allerdings gar nicht kommen dürfen: Der Mann hatte vermutlich eine rote Ampel missachtet.

Bamberg: Autofahrer fährt 16-Jährige an

An der Kreuzung von Berliner Ring und Nürnberger Straße übersah der Autofahrer die 16-Jährige und traf sie zunächst mit der Motorhaube seines Wagens. Durch den Aufprall stürzte die Jugendliche anschließend auf die Straße, blieb dort mit schweren Verletzungen liegen und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Autofahrer vermutlich eine rote Ampel nicht beachtet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1200 Euro geschätzt.