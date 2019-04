Bamberg vor 3 Stunden

Autounfall

Bamberg: Autofahrer (21) rast über Feldweg und kracht gegen Baum

Eine Spritztour endete am Donnerstagabend mit einem Unfall: Ein Autofahrer (21) fuhr auf einem Feldweg in der Nähe der Geisfelder Straße in Bamberg gegen einen Baumstumpf. Er war nicht angeschnallt.