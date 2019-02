Bamberg: Ausbildungsmesse:BA am 6. Juli 2019

Jetzt als Aussteller anmelden

Die erfolgreiche Ausbildungsmesse:BA für die Region Bamberg findet in diesem Jahr bereits zum 18. Mal statt. Am Samstag, 6. Juli 2019, öffnet die BROSE ARENA Bamberg wieder von 10 bis 14 Uhr ihre Türen für wissbegierige Jugendliche und deren Eltern. Unternehmen können sich noch bis zum 31. März 2019 als Aussteller für die Messe anmelden.

Viele Ausbildungsbetriebe in Bayern kämpfen mit dem Fachkräftemangel. Laut Bericht der Bundesagentur für Arbeit steigt die Anzahl der unbesetzten Ausbildungsstellen in der Region Bamberg-Coburg stetig. Zum Ausbildungsstart im September 2018 waren 134 Stellen in der Stadt Bamberg und 191 im Landkreis Bamberg unbesetzt. Für Unternehmen wird es daher immer wichtiger, bei den Jugendlichen bekannt zu sein und sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren.

Die Messe bietet seit Jahren eine wichtige Plattform für Schülerinnen und Schüler, Unternehmen und Bildungseinrichtungen aus der Region. Im vergangenen Jahr nutzten rund 2.800 Schülerinnen und Schüler das Angebot, sich über die verschiedenen Berufsbilder und Ausbildungsinhalte zu informieren. Von 10 bis 14 Uhr können Unternehmen in persönlichen Gesprächen erste Kontakte zu potenziellen Auszubildenden knüpfen und ihnen die beruflichen Möglichkeiten in ihrem Betrieb aufzeigen.

Wer Jugendliche für eine Ausbildung im eigenen Betrieb begeistern möchte, kann sich bis zum 31. März 2019 als Aussteller unter www.ausbildungsmesse-bamberg.de anmelden.

Die Ausbildungsmesse:BA ist eine Veranstaltung des Arbeitskreises SCHULEWIRTSCHAFT Bamberg. Organisiert wird sie von der Bamberg Congress + Event GmbH und den Wirtschaftsförderungen von Stadt und Landkreis Bamberg. Partner sind die Handwerkskammer für Oberfranken, die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth und die Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg.

Weitere Informationen unter www.ausbildungsmesse-bamberg.de. Fragen zur Organisation beantworten Horst Feulner von der Bamberg Congress + Event GmbH unter Tel. 0951 9647200, Miriam Hohner von der Wirtschaftsförderung der Stadt unter Tel. 0951 87-1305 oder Anna Kraus von der Wirtschaftsförderung des Landkreises unter Tel. 0951 85-207.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bamberg