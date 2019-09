Bamberg: Aktionsbündnis will Tiefgaragen in Innenstadt blockieren

Die "Aktion Autofreie Innenstadt" in Bamberg ist laut eigenen Angaben auf der Facebook-Veranstaltungsseite ein Bündnis aus Gruppierungen, die sich "für eine deutliche Reduktion des motorisierten Individualverkehrs, für mehr Lebensqualität und eine saubere Umwelt einsetzen."

Das Bündnis setzt sich aus Aktivisten von "Ende Gelände Bamberg", "Extinction Rebellion Bamberg", "Attac Bamberg", "Bicycle Liberation Front Bamberg" und "Attacitos Bamberg" zusammen und setzt sich für aktivere und gerechtere Klimapolitik ein.

Blockade der Tiefgaragen geplant

Geplant ist, am Samstag, dem 28.9. von 10 bis 13 Uhr mit einer Blockade der innerstädtischen Tiefgaragen gegen die aktuelle Verkehrspolitik zu protestieren. Das Bündnis wehrt sich eigenen Angaben zufolge "gegen Anreize, mit denen weiter Autos in die Innenstadt gelockt werden sollen."

Vor allem die von der Stadt Bamberg beworbene kostenlose erste Stunde in den innerstädtischen Tiefgaragen erregt den Unmut der Aktivisten. Aus ihrer Sicht werden daraus noch mehr Autos in die Innenstadt gelockt, während der Öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) in Bamberg aus ihrer Sicht zu teuer ist.