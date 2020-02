Bamberg: A73 stundenlang gesperrt - doppelter Unfall

In Strullendorf ereignete sich am Samstagabend ein Unfall mit vier beteiligten Autos. Daraufhin war kurz nach der Anschlussstelle Bamberg-Süd die A73 in Richtung Norden für mehrere Stunden total gesperrt. Das teilte die Polizei in einem Pressebericht mit.

Die Polizisten hatten eine Umleitung an der Autobahn-Ausfahrt Bamberg-Süd eingerichtet. Ein 62-jähriger Mann war auf dem rechten Fahrstreifen ungebremst in das Heck eines vor ihm stehenden Autos gerast. Die Insassen des Autos, eine 47-jährige Mutter und ihre 14-jährige Tochter, wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht.

Mann beobachtet Unfall, bremst und verursacht selbst einen weiteren Unfall

Zur gleichen Zeit legte auf der Nebenspur ein 39-jährige Fahrer eine Vollbremsung hin, weil er den Unfall beobachtet hatte. Der hinter ihm fahrende 36-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und rammte den 39-Jährigen. Auch hier verletzten sich beide Fahrer leicht.