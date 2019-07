Bamberg: 70 Jahre und kein bisschen leise ...

Großes Jubiläumskonzert der Städtischen Musikschule am 7. Juli in der Konzert- und Kongresshalle / Partnerstädte musizieren mit

Jubiläumskonzert der Städtischen Musikschule Bamberg (Foto: Musikschule)

Im Jahr 1949, also vor 70 Jahren wurde die Singschule Bamberg als Zentrale des Singschulwerkes Oberfranken gegründet. Nur vier Jahre nach Ende des zweiten Weltkrieges war es den Verantwortlichen wichtig, ?alle Mittel einzusetzen, die Gemütsbildung, den Schönheitssinn der Jugend zu fördern und den Grund zu einer volkstümlichen musikalischen Bildung zu legen. Es soll der in den letzten Jahren zweifellos verdorbene oder verschüttete musikalische Geschmack unseres Volkes wieder verbessert und eine Veredelung des musikalischen Empfindens herbeigeführt werden.? So war es am 23. Juni 1949 im Neuen Volksblatt Bamberg zu lesen. 1982 wurde die Singschule in Städtische Musikschule Bamberg umbenannt und ist heute die größte musikalische Bildungseinrichtung der Stadt, die zweitgrößte öffentlich getragene Musikschule in Oberfranken und erreicht mit ihren vielfältigen Angeboten pro Jahr ca. 2000 Menschen im Alter von 1-80 Jahren. Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, veranstaltet die Städtische Musikschule am Sonntag, 7. Juli, um 15.00 Uhr im Joseph-Keilberth-Saal der Konzerthalle Bamberg ein großes Jubiläumskonzert.

Das Programm wird einen breitgefächerten Überblick über die Arbeit der Städtischen Musikschule geben. Das Programm spannt dabei einen Bogen von den jüngsten Musikschülerinnen und ?schülern in der elementaren Musikpraxis bis hin zu weit fortgeschrittenen Instrumentalisten, die schon Preise gewonnen haben oder an der Schwelle zu einer professionellen Musikerausbildung stehen. Dazwischen erwartet die Zuhörenden ein abwechslungsreiches Programm mit gleich besetzten Ensembles, die auf Blockflöten, Gitarren, Akkordeons, Fagotten, Malletinstrumenten und Klarinetten musizieren.

Zwei Pausen unterteilen das Konzert in 3 Abschnitte à 70 Minuten. Am Anfang steht ein kleiner ?Besuch im Zoo?, der von über 300 Kindern der elementaren Musikpraxis und der Singklassen gemeinsam mit einem Instrumentalensembles gestaltet wird. Der zweite Teil beginnt mit fünf bekannten Volksliedern, die von 144 Grundschulkindern auf nahezu allen Instrumenten gleichzeitig als Quodlibet gespielt werden. Im zweiten Teil werden auch die diesjährigen Teilnehmenden am Wettbewerb um den NEUPERT-Preis geehrt. Den dritten Teil eröffnet die Rockband ?Boots&Laces?, gefolgt vom jungen Streichorchester, das zwei beliebte Stücke aus dem berühmten ?Karneval der Tiere? spielen wird. Am Schluss des Konzertes erklingt mit ABBAs ?Thank you for the music? zunächst ein Dank an die Musik, der vom singenden Bürgermeister Wolfgang Metzner gemeinsam mit dem Jugendorchester Bamberg präsentiert wird. Anschließend musizieren das Jugendorchester Bamberg und ein großer Chor die Europahymne, die ?Ode an die Freude? aus Beethovens 9. Symphonie, wobei das Publikum zum Mitsingen eingeladen ist. Die Moderation des Jubiläumskonzertes übernimmt Sebastian Strempel, Trompetenlehrkraft und Big-Band-Leiter an der Musikschule. Bereichert wird das Programm von Beiträgen musikalischer Gäste aus den vier Partnerstädten Esztergom, Prag, Rodez und Villach. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf landestypischer Volksmusik, zum Teil mit selten zu hörenden Instrumenten wie Harfe, Dudelsack und diatonischem Akkordeon. Der Eintritt zu diesem außergewöhnlichen Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bamberg