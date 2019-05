Bamberg: 55.700 Wahlberechtigte in Bamberg

Informationen zur Europawahl am 26. Mai

Vom 23. bis 26. Mai 2019 wählen die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union zum neunten Mal das Europäische Parlament. Wahltermin für Deutschland ist Sonntag, 26. Mai. In Deutschland werden 96 Abgeordnete des Europäischen Parlaments über geschlossene Bundes- oder Landeslisten gewählt. In der Stadt Bamberg sind 55.703 Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale sind am Sonntag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet.

Letzte Chance für Briefwähler

Briefwahlunterlagen für die Europawahl können nur noch bis einschließlich Freitag, 24. Mai, persönlich abgeholt werden. Die Wahlamtsgeschäftsstelle im Rathaus Maxplatz, Zimmer Nr. 08 (barrierefrei über den Seiteneingang Trauungssaal) hat zu diesem Zweck bis 18.00 Uhr geöffnet. Das Online-Verfahren ist nicht mehr freigeschaltet, da nicht sichergestellt wäre, dass die Briefwahlunterlagen rechtzeitig auf dem Postweg bei den Wählerinnen und Wählern wären. Verlorene Wahlscheine können nicht ersetzt werden. Wahlbriefe müssen bis spätestens 18.00 Uhr am Wahltag im Briefkasten des Rathauses am Maxplatz eingeworfen sein, damit die abgegebenen Stimmen in die Auswertung eingehen können.

Neues Wahllokal für Kramersfeld

Das Wahlamt der Stadt Bamberg weist darauf hin, dass sich das Wahllokal für den Wahlbezirk 032 nicht mehr wie bisher im Aero-Club Bamberg befindet, sondern im Tagungsraum des IGZ Bamberg in der Kronacher Straße 41. Auf den versandten Wahlbenachrichtigungen ist die Adresse des Wahllokals bereits eingedruckt.

Das neue Wahllokal trägt der steigenden Wahlbeteiligung durch seine größeren Räumlichkeiten Rechnung und ist barrierefrei. Das IGZ Bamberg befindet sich direkt neben P+R Kronacher Straße und bietet somit viele Parkplätze für Fahrräder und Autos. P+R Kronacher Straße wird auch von der Stadtbus Linie 914 angefahren.

Am Wahlabend werden ab ca. 18:30 Uhr die einlaufenden lokalen Ergebnisse der Schnellmeldungen über die Homepage der Stadt Bamberg bekannt gegeben.

