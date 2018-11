Bamberg: 5 Minuten Funkstille bei der Telekom

Im Notfall Notrufnummer 112 über das Mobiltelefon anwählen

Wie die Deutsche Telekom mitteilt, kommt es in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag (22. November) in der Zeit zwischen 0.00 Uhr und 7.00 Uhr zu einer vorübergehenden Betriebsunterbrechung des Festnetzes von ca. 5 Minuten. Während dieser Zeit kann von Telekom-Kunden nicht über das Festnetz telefoniert werden und somit auch kein Notruf abgesetzt werden. Die Notrufnummer 112 bei der Integrierten Leitstelle am Paradiesweg ist zu jeder Zeit erreichbar, für Telekom-Kunden während der fünfminütigen Betriebsunterbrechung allerdings nur über das Mobilfunknetz.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bamberg