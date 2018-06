Bamberg: 13-Jährige im Schulbus sexuell belästigt - Wer kennt den Mann mit dem grünen "Stern-Tattoo"?

Bereits am 08.05.2018 gegen 13:00 Uhr kam es zu einer sexuellen Belästigung in einem Schulbus. Zwischen den Haltestellen Brennerstraße und Luitpoldstraße wurde die 13-Jährige von einem Unbekannten unsittlich berührt. Wer kann Hinweise zu dem Täter machen?Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 20 Jahre alt, 180 - 190 cm groß, athletische Figur, kurze schwarze Haare, dunkle Hautfarbe, kleine Tätowierung in Form eines grünen Sterns am Hals, trug zur Tatzeit ein grau-beige gestreiftes kurzärmeliges Oberteil und führte einen Rucksack mit sich.Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.