Bambägga mit "Bassd scho" auf der Corona-Bühne

Ausgangsbeschränkung statt Album-Tour: "Im vergangenen Jahr haben wir unser neues Album "Brot und Spiele" veröffentlicht. Leider haben wir in diesem Jahr kaum eine Möglichkeit unser Album zu vertreiben, da uns jetzt schon knapp 20 Konzerte abgesagt wurden und weitere folgen werden", sagt Rapper Jonas Ochs von der Bamberger Hip-Hop-Formation Bambägga.

Deshalb tritt er hier auf unserer Corona-Bühne auf - mit positiver Stimmung und fränkischem Selbstbewusstsein im Track "Bassd scho". Auch wenn's grad nedd so bassd.

Wer den Rapper unterstützen will, spendet an:

Jonas Ochs

Sparkasse Bamberg

IBAN: DE 61 770 500 00 0578536849

Verwendungszweck: Corona-Bühne

Oder Sie kaufen das Album, "am liebsten im Musicland oder direkt über uns via Mail an: bambaegga@web.de", sagt Jonas Ochs.

So funktioniert die Corona-Bühne

Was ist die Corona-Bühne? Der FT stellt mit seiner Facebook-Seite und seiner Homepage inFranken.de/corona-bühne den Künstlern eine reichweitenstarke Möglichkeit zur Verfügung, virtuell aufzutreten. Videobeiträge, Fotoserien, Audio-Aufnahmen, Texte und andere Ideen sind willkommen. Die Zuschauer können direkt an den Künstler spenden. Gema-pflichtige Musik ist nicht möglich. Die Beiträge werden von uns geprüft.

Wer kann mitmachen? Das Angebot richtet sich an freischaffende Künstler aus Bamberg und dem Landkreis. Und wie? Die Künstler schicken ihre Beiträge, eine kurze Erklärung zu ihrer Situation und Kontodaten für Spenden per Email an redaktion.bamberg@infranken.de (Stichwort: Corona-Bühne).