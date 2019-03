Breitengüßbach vor 1 Stunde

Streckensperrung

Bahnstrecke München-Berlin gesperrt: Behinderungen für Reisende und Autofahrer in Oberfranken

Die Zug-Verbindung München-Berlin ist unterbrochen. In Oberfranken steht der Zugverkehr aktuell still. Warum das so ist und wie sie trotzdem ihr Ziel erreichen, das erfahren Sie im Artikel.