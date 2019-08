Gerach vor 1 Stunde

Wirtschaft

Bäckereien in Not: Mitarbeiter begehrt wie warme Brötla

In Gerach und in Steinfeld müssen Bäckereien Filialen schließen und kürzer treten. Der Grund: fehlendes Personal. Die Branche leidet unter dem Mangel an Arbeitskräften. Auch die Kunden - besonders die Älteren.