Ausgerechnet das 2013 in Kraft getretene bayerische Pflegequalitätsgesetz könnte in den nächsten Jahren in Bamberg zu einem massiven Abbau von Pflegeplätzen führen. Wie das "Planungspapier Pflege 2025" der Stadtverwaltung nahe legt, sind bis 2026 insgesamt 400 Plätze in Gefahr - bei weiter wachsender Zahl von Senioren. Grund sind höhere Auflagen und Sicherheitsvorschriften, die die Betreiber zu Schließung und Abbruch bestehender Kapazitäten zwingen. Bei einer Gesamtzahl von weniger als 870 tatsächlich vorhandenen stationären Plätzen in Bamberg, entspräche dies einer Verringerung um die Hälfte. Um diesen Verlust auszugleichen, müssten in der gleichen Zeit fünf neue Einrichtungen entstehen. Schwer vorstellbar, dass dies in so kurzer Zeit gelingt. Steuert Bamberg auf eine Pflegekatastrophe zu? SPD-Stadtrat und AWO-Vorsitzender Klaus Stieringer ist davon überzeugt davon.

