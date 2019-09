Ausgezeichnete Mittelschüler erkunden die Redaktion

Sie engagieren sich in der Schulband, haben ausgezeichnete Noten oder helfen als Tutoren neuen Mitschülern: 25 Achtklässlerinnen und Achtklässler aus ganz Bayern sind vom bayerischen Kultusministerium für ihre überdurchschnittlichen Leistungen mit einem Ferienprogramm in Oberfranken belohnt worden. Nach einer Führung durch den Bamberger Dom und einem Treffen mit Bambergs Zweitem Bürgermeister Christian Lange besuchten die Jugendlichen gestern die Zentralredaktion dieser Zeitung und sahen sich mit Redakteurin Isabelle Epplé auch im neuen Druckzentrum um. "Ich finde es beeindruckend, wie viele Zeitungen hier gedruckt werden", staunte Joshua aus Garmisch. Er liest selbst "eher selten" Zeitung, "aber ich halte mich über die Nachrichten im Internet auf dem Laufenden."

Eileen aus Deggendorf in Niederbayern ließ sich den Druckvorgang genau erklären. "Mich erstaunt die Geschwindigkeit, mit der die Zeitungen gedruckt werden!" Ein sportliches Tempo legten aber auch die Schüler selbst an den Tag. Nach dem Besuch im Medienhaus ging es gleich weiter zu den Bamberger Basketballern. Das

Bamberger Schulamt hat die Erlebniswoche organisiert. Und Carmen Scholz, Lehrerin an der Mittelschule Burgebrach, hat gerne die Betreuung übernommen: "Ich durfte vor etwa 30 Jahren selbst an so einer Ferienwoche teilnehmen und kann mich auf diese Weise ein bisschen dafür bedanken."