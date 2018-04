Ausfälle in der Müllentsorgung werden nachgeholt

Bedingt durch den Warnstreik am vergangenen Mittwoch (11.04.2018) ist in der städtischen Müllentsorgung die Papiertour (?Blaue Tonne?) im Bezirk 8 ? Teile des Haingebietes ? ausgefallen. Wie der Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg (EBB) mitteilt, wird die Abfuhr am Freitag (13.04.2018) nachgeholt. Die betroffenen Anwohner werden gebeten, die Müllbehälter wie üblich vor 7 Uhr für die Entleerung bereitzustellen.